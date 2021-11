Rodati alla Festa Artusiana, si mettono assieme e aprono il loro negozio di pasta tra iper e palafiera

Per quattro anni hanno lavorato insieme alla settimana dell'Artusiana a Forlimpopoli e si sono trovati così bene che alla fine hanno deciso di aprire qualcosa tutto loro. Beatrice Fumagalli 31 anni, Denis Francia 48 anni, Pierangelo Medri 38 anni e Matteo Bergamaschi di 42 anni sono i quattro soci che l'8 ottobre scorso hanno aperto "Pappa" Pastificio e Cucina in via Punta di Ferro 3 in un edificio rurale ristrutturato che spicca "in solitudine" nell'intenso traffico tra centro commerciale Punta di Ferro e il Palafiera.

L'idea del locale è nata nell'agosto del 2020, in pieno covid. Prima è stato individuato lo spazio giusto e poi hanno fatto i lavori, durati quasi un anno. Il locale è pensato per essere uno spazio ideale a produrre pasta fatta a mano, da portare via o farsi portare a casa; poi sono arrivati i 18 posti per consumare lì il pasto lì nello stesso locale ma senza servizio al tavolo da parte dei gestori. E' come un piccolo fai da te. "Abbiamo puntato molto sul packaging - spiega Beatrice - E' tutto compostabile, l'acqua nella bottiglietta di plastica non la vendiamo. Se restano a mangiare diamo una bottiglia di vetro oppure chi vuole può acquistare una bottiglia termica realizzata da un'azienda green che gli servirà per sempre. Guardiamo anche all'eticità delle aziende con qui lavoriamo. Quindi da noi niente plastica, o usiamo vetro, oppure per portare via il cibo usiamo cartoncino compostabili che possono andare in forno o nel micronde, realizzati con la polpa di canna da zucchero. Per il brodo chi viene a prenderlo può usare la sua bottiglia oppure se usa la nostra può riportarla che noi, disinfettandola, le ridiamo una seconda vita. Per quanto riguarda il menù - continua ancora Beatrice - abbiamo una sfoglina molto esperta che tira la pasta: tagliatelle, cappelletti e altri tipi di pasta fatti a mano. Noi chiudiamo i cappelletti, pensiamo al ripieno e ai sughi. Per il 25 novembre, per esempio, che è la giornata contro la violenza di genere abbiamo pensato di creare un piatto particolare: un tortello di sfoglia rossa (con rapa rossa) con all'interno un cremoso veneto, bietoline in foglie croccanti e anacardi tostati. Chi acquista questo piatto, al prezzo di 10 euro, li donerà tutti alla "casa rifugio" gestito dal Centro donna del Comune di Forlì".

Dopo più di un mese dall'apertura i soci sono molto contenti di come ha risposto la città perchè il passaparola ha funzionato molto bene e i clienti, non solo portano via i pasti da cucinarsi a casa (come brodo con cappelletti a parte o primi piatti con ragù) ma scelgono anche l'opzione "fai da te" consumando nel locale in un'atmosfera informale e molto piacevole. Oltre ai primi si possono trovare, a seconda della stagionalità, 4 o 5 secondi, verdure, e dolci in vaso di vetro. Attualmente, per esempio, i dolci sono un mascarpone con kaki e un dolce di castagne e cioccolato al latte.