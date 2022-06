Rogo all'alba, il deposito di un'azienda commerciale finisce in cenere

E' scattato poco dopo le 5 l'allarme che, all'alba di domenica, ha fatto accorrere sei squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forli-Cesena provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento di Cesena e dal distaccamento di Rocca San Casciano per un incendio sviluppatosi in un'azienda commerciale. A prendere fuoco è stato il deposito dei pallet di legno situato lungo la parete perimetrale esterna del capannone. Sono state necessarie oltre 3 ore di lavoro per contenere le fiamme, che hanno interessato una porzione della struttura, ed evitare che si propagassero oltre. Il cessato pericolo è stato dichiarato alle 8.30 e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.