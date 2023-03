Romagna e Giappone, insieme tra tradizione e progresso: accolta in Municipio una delegazione nipponica

Settimana di scambio di buone prassi tra una delegazione giapponese coordinata dalla professoressa Hiroko Kudo in viaggio-studio in Romagna e il Comune di Forlì. Il programma è frutto di una collaborazione ventennale intrapresa da Fausto Faggioli, titolare delle omonime fattorie e promotore di innumerevoli progetti di successo di marketing territoriale. “Il gruppo nipponico - sottolinea l’assessora Andrea Cintorino - composto da amministratori, professori e studenti, si è dimostrato molto interessato a conoscere e approfondire i programmi di sviluppo e le azioni di governance del nostro territorio, con particolare riferimento alle strategie locali per la valorizzazione dei contesti rurali".

“Il Giappone è un Paese dal fascino unico – sottolinea Faggioli - sospeso fra tradizione e progresso. Una travolgente realtà con la quale ci confronteremo e dialogheremo sui temi della ruralità e delle forme di aggregazione e cooperazione di tutti gli operatori economici appartenenti a diversi settori, capaci di lavorare in maniera sinergica ed integrata con l’obiettivo di proporsi come realtà unica agli occhi del consumatore-turista. Lo stesso viaggio-studio sarà un’esperienza di vita vissuta con gli abitanti del territorio, in cui tecnologia e tradizione convivono sullo stesso piano.”

“L’idea - termina la professoressa Hiroko Kudo - è quella di utilizzare al massimo le grandi opportunità economiche e di mercato che offre la filiera pubblico-privato e università, lavorando sull’interconnessione di molteplici strumenti comunicativi e promozionali e focalizzando l’attenzione sul ruolo fondamentale nella crescita economica di un Paese. Il Giappone accanto allo sviluppo di tecnologie molto avanzate, ha conservato le sue tradizioni e con il territorio romagnolo, condivide problemi e opportunità".