Romagna in lutto per la morte di Giorgio Napolitano: le sue visite da Presidente della Repubblica

Anche la Romagna è in lutto per la morte di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica per due mandati consecutivi tra il 2006 e il 2015, scomparso venerdì all'età di 98 anni. Fu il primo della storia d'Italia ad essere rieletto come Capo di Stato. Napolitano era in condizioni di salute precarie da molto tempo per via dell'età, e si era aggravato negli ultimi giorni. Al momento della morte si trovava nella clinica privata Salvator Mundi a Roma. La camera ardente per l'ultimo saluto a Giorgio Napolitano sarà allestita al Senato, probabilmente da domenica mattina.

Diverse furono le visite del presidente Napolitano in Romagna durante il suo mandato. Il 7 e l'8 gennaio del 2011, l'ex capo di Stato venne a Forlì in occasione delle celebrazioni per il 150esimo dell'Unità d'Italia. Napolitano in quell'occasione incontrò le autorità, fece un passaggio in consiglio comunale e poi il bagno di folla in piazza Saffi. In quegli stessi giorni, Napolitano accolse anche l'invito dell'allora sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci e venne in città in occasione della commemorazione di Benigno Zaccagnini e Arrigo Boldrini, tenuta dal senatore Sergio Zavoli, e per partecipare al convegno 'Ravenna e l’Unità d’Italia: 150 anni di una passione popolare'.

Sempre nel 2011, ma in agosto, Napolitano giunse in visita a Rimini per l'omaggio ai martiri della Resistenza. Prima della cerimonia in piazza il capo dello Stato si fermò a parlare con i familiari dell'equipaggio della petroliera 'Savina Caylyin', che era stata sequestrata nel febbraio di quell'anno. Nel 2012 si ricorda invece la visita del presidente della Repubblica a Cesena allo stabilimento della Technogym. La sua visita più recente, da Capo dello Stato, in terra romagnola avvenne nel 2014. Fu a giugno, in occasione dei 75 anni dalla firma del Trattato di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino. In quella circostanza Napolitano fu accolto calorosamente nella Repubblica del 'Titano'.