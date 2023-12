"Romagna mia”, anche a Forlimpopoli il servizio civile regionale straordinario: quattro posti disponibili

Al Comune di Forlimpopoli sono 4 i posti messi a disposizione dal co-progetto straordinario di servizio civile regionale “Romagna mia”. A offrire questa possibilità la Regione Emilia-Romagna, tramite un finanziamento di 220mila deciso dalla Giunta, con l’obiettivo di offrire un supporto ai Comuni e alle popolazioni colpite dall’alluvione del maggio scorso. Il bando è rivolto alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 29 anni compiuti, che potranno trasmettere la domanda all'ente titolare del co-progetto straordinario esclusivamente online, utilizzando la piattaforma HeliosERGiovani. Per farlo c’è tempo fino alle ore 23.59 del prossimo 2 gennaio.

Titolare del progetto è il Comune di Forlì, ma complessivamente sono coinvolti altri sei enti pubblici e organizzazioni non profit. Ciascuno ha messo a disposizione un certo numero di posti presso Comuni, associazioni di volontariato e coop sociali, per lo svolgimento di attività che spaziano dalla difesa dell’ambiente alla tutela del patrimonio artistico, dall’assistenza alle persone con fragilità agli interventi di protezione civile. Complessivamente, in tutta la Romagna, sono posti disponibili 70 posti, di cui 54 a Forlì-Cesena. L’avviso completo è pubblicato al seguente link https://sociale.regione.emilia-romagna.it/servizio-civile/avvisi/dol-er-documenti-avvisi/pubblicati-gli-avvisi-del-servizio-civile-regionale