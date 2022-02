Romagna Next, Forlì pianifica il futuro: economia circolare, infrastrutture e formazione gli obiettivi

Ambiente ed economia circolare, infrastrutture, innovazione e ricerca, sanità, cultura e turismo. Sono queste le cinque linee progettuali individuate dalla giunta Zattini per dare slancio e incrementare il benessere non soltanto della comunità forlivese, ma di tutta la Romagna. "Romagna Next", spiega il sindaco Gian Luca Zattini, "è un percorso di pianificazione strategica di area vasta, finanziato dal bando MediAree “Next Generation City” di Anci, volto a disegnare gli obiettivi per il presente ed il futuro della città di Forlì e di tutto il sistema Romagna. Esiste infatti una realtà socio economica e culturale “Romagna”, di cui Forlì è parte, da intendersi non in termini di separatezza o contrapposizione con il resto della Regione, ma da sviluppare e far valere come valore aggiunto per l’intera Emilia Romagna".

"Il primo obiettivo individuato, nell’interesse prioritario di questa città e dell’area vasta Romagna - rileva l'assessore Maria Pia Baroni, coordinatrice, per il Comune di Forlì, del gruppo di lavoro dedicato allo sviluppo del Piano strategico Romagna Next - ruota attorno all’implementazione dell’economia circolare e al miglioramento dell’efficacia della raccolta differenziata per migliorare la qualità dell’ambiente e, conseguentemente, della salute e del benessere dei nostri cittadini. Un altro tema molto importante per la crescita del nostro territorio e l’interconnessione dello stesso con il sistema Paese, è lo sviluppo delle reti infrastrutturali e digitali per potenziare i collegamenti con i maggiori poli strategici della Romagna, tra cui il rafforzamento della linea Adriatica e lo sviluppo di adeguati collegamenti tra i comuni di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna".

"Il terzo asset strategico per lo sviluppo di questa città e della Romagna è rappresentato senza dubbio da ricerca e formazione per accompagnare i nostri giovani nella dimensione del mercato del lavoro - prosegue -. Equità di accesso e prossimità sono i due principi cardine del quarto obiettivo che abbiamo individuato nell’ambito del Piano Strategico Romagna Next: lo sviluppo di un sistema romagnolo omogeneo di prestazioni sociali e socio-sanitarie è fondamentale per garantire a tutti i nostri cittadini una risposta rapida ed efficiente dal punto vista socio assistenziale. Per ultimo, ma non per importanza, diventa prioritario accelerare la creazione di una rete culturale e turistica della Romagna attraverso la messa a sistema delle sue eccellenze e lo sviluppo di nuova imprenditoria legata al mondo della cultura e del turismo". "E' di tutta evidenza che queste progettualità di area vasta sono, innanzitutto, priorità e strategie decisive per questo circondario e questa città", conclude Zattini.