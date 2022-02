Romagna Toscana, opportunità e strategie di sviluppo: forum a Castrocaro

Il Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro ospiterà venerdì dalle 9.30 la tavola rotonda dedicata al primo sistema turistico interregionale italiano. Il punto di vista di studiosi, professionisti e operatori pubblici e privati a confronto per parlare di Opportunità e strategie di sviluppo del sistema turistico Romagna Toscana. Aprono i lavori della giornata Lucia Magnani di Health Clinic Long Life Formula e Marianna Tonellato sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’incontro organizzato da Sistur – Società italiana di scienze del turismo insieme a Romagna Toscana Turismo apre una finestra di dialogo sul territorio insieme alle amministrazioni locali.

Il confronto fra i casi studio di cui parleranno gli esperti di Sistur e la realtà locale sarà un'occasione di dialogo e riflessione sulle opportunità e criticità del turismo di oggi in rapporto alla situazione dei comuni do Bagno di Romagna, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Firenzuola, Galeata, Marradi, Modigliana, Palazzuolo sul Senio, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina, Tredozio e Verghereto. Si parlerà di “turismo del benessere” con Emilio Becheri (Rivista Turistica), di “Pnrr e nuove opportunità per i territori” con Fabrizio Antolini presidente SISTUR (Università di Teramo). Lucia Varra (Università di Firenze) tratterà il caso studio dell’osservatorio turistico dell’Abetone. Fiorella Dallari (Università di Bologna) parlerà di “movimento lento” e cammini d’Europa. Francesco Brigante, presidente di San Marino Destination, porterà l’esperienza del sistema misto pubblico/privato della Repubblica di San Marino. Modera la prima parte dell’incontro Claudio Rossi, esperto di marketing turistico delegato Sistur per l’Emilia-Romagna.

La seconda parte della mattinata sarà una finestra aperta sul primo sistema turistico interregionale italiano. Liviana Zanetti presidente dell’Associazione dei Comuni per la Promozione Turistica della Romagna Toscana parlerà dei primi due anni di lavoro dell’associazione costituitasi a gennaio del 2020. Seguirà Luigi Barilari (Consorzio Castrumcari) con le ultime novità sulla Ciclovia della Romagna Toscana nell’ottica dell’evoluzione del cicloturismo. Mariavittoria Ponzanelli (F.technology srl) responsabile della gestione e supporto al progetto Romagna Toscana, co-moderatore della seconda parte, presenterà il lavoro svolto da agosto a dicembre 2021 insieme ai delegati dei Comuni. Gli amministratori sono chiamati a parlare delle politiche di promozione del territorio introdotte. Seguiranno le voci dei Comuni impegnate nei progetti di promozione territoriale. Chiude la seconda parte del programma l’architetto Laura Calderoni direttore del Festival Open House Roma – il festival che ogni anno muove migliaia di persone con proposte sempre nuove ed originali alla scoperta dei luoghi più belli della capitale – con una riflessione sul legame tra cultura e turismo.

La mattinata si concluderà con un dibattito aperto al pubblico. L’incontro si svolgerà in presenza e in streaming, il link al collegamento sarà disponibile sulla pagina: https://www.romagnatoscanaturismo.it/opportunita-e-strategie-di-sviluppo-della-destinazione-romagna-toscana/. L'evento è organizzato da Romagna Toscana (partner scientifico Sistur, Società Italiana di Scienze del Turismo; partner istituzionali Terme di Castrocaro, Health Clinic Long Life Formula e Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole; main partner e logistica Consorzio Castrumcari).