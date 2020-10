Romagna Welfare e Confindustria per diffondere gli studi sul welfare in Romagna

Che il welfare aziendale sia una realtà ormai acquisita lo dimostrano, oltre ai numeri sulla diffusione tra le aziende, anche gli importanti studi che vengono fatti in tutto il territorio nazionale.



In Romagna il Centro Studi Confindustria, in collaborazione con l’Università di Bologna ha sondato le industrie del territorio lo scorso anno, mentre Romagna Welfare, già nel 2018 si interrogava sugli impatti del welfare sul nostro territorio.



Per il 2020 Romagna Welfare ha chiesto la collaborazione di Confindustria per uno studio ancora più completo che analizzi dettagliatamente gli effetti che il welfare aziendale ha avuto sui dipendenti delle grandi industrie ma che verifichi anche la penetrazione di questa importante disciplina in aziende più piccole.



“Per noi l’aiuto del Centro Studi Confindustria è fondamentale, spiega Luigi Angelini -Ceo welfare Group- entrambi collaboriamo con l’Università di Bologna ed entrambi vogliamo capire che tipo di impatto il welfare aziendale abbia sia sulle aziende, sia sui dipendenti, sia sul nostro Territorio. Confindustria rappresenta non solo le aziende più importanti in termini di fatturato, ma proprio quelle con numeri di lavoratori più elevati, che per prime hanno compreso quanto la normativa del welfare aziendale permettesse ai dipendenti di lavorare e vivere meglio e alle aziende di ottenere risultati migliori”.



Lo studio si sta effettuando in questi giorni grazie alle risposte ad un questionario somministrato a oltre 1000 imprese, dalle grandi industrie alle piccole attività commerciali e artigiane, situate tra le province di Bologna e Rimini e sarà presentato a Rimini il 5 novembre 2020,



Oltre al Centro Studi Confindustria sono tante le associazioni partner: Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e addirittura Confagricoltura.



Per maggiori info: www.romagnawelfare.it

Vuoi contribuire allo studio?

Ecco il link del questionario che racchiude una decina di domande e richiede solo 3 minuti per essere compilato.