E' la forlivese Romana Bacchi la nuova direttrice sanitaria dell'Ausl di Modena

E’ forlivese la nuova direttrice sanitaria dell'Ausl di Modena. Al timone, dall'8 luglio scorso, c'è infatti Romana Bacchi, già dal 2020 sub-commissaria sanitaria all’Ausl di Parma. Precedentemente, a partire dal 2017, è stata direttrice del Distretto sanitario Sud-Est dell’Ausl di Ferrara. Negli anni i suoi ruoli sono sempre stati caratterizzati dal grande lavoro di integrazione tra ospedale e territorio. In particolare, Bacchi ha ricoperto numerosi incarichi di direzione nell’Ausl di Forlì, dove è stata responsabile del Servizio programmazione e controllo e direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Bacchi è laureata in medicina e chirurgia all’Università di Bologna e specializzata in Igiene e medicina preventiva all’Università di Ferrara. Ha conseguito il Master universitario in “Management dei servizi sanitari – Organizzazione dei servizi sanitari” all’Università di Parma e il Corso di perfezionamento in “Programmazione, gestione e valutazione dei Servizi sanitari” dell’Istituto di igiene di Bologna.

“Arrivare nel pieno della maturità in una realtà così importante e in un’azienda sanitaria così strutturata come quella di Modena è per me un grandissimo onore - dichiara Romana Bacchi -. In questo ruolo spero di poter mettere a disposizione del sistema il patrimonio delle esperienze acquisite e di lavorare in piena sintonia con quanto sin qui realizzato e con i professionisti protagonisti della sanità locale".