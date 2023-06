Dai banchi di scuola alla bicicletta: addio all’artigiano delle due ruote, grande amico di Ercole Baldini

Per oltre quarant’anni è stato l’artigiano delle due ruote e con lui se ne va un pezzo della storia del ciclismo forlivese, e non solo. Si è spento all’età di 85 anni Romano Villi, titolare del negozio di viale Italia, al civico 77, nel quale costruiva, riparava e restaurava in modo meticoloso e con grande cura biciclette di ogni tipo. Il suo laboratorio era un punto di riferimento per i ciclisti del forlivese, sia professionisti che appassionati, ma da lui arrivavano da tutta Italia sapendo di trovare, dietro la piccola vetrina al piano terra dello stabile color rosa pallido, uno scrigno di maestria e passione.

Tra le tante bici che qui vengono conservate, e che fanno parte di un vero e proprio patrimonio di memoria e di storia ciclistica, ci sono quelle che utilizzate da grandi nomi, da Marco Pantani a Davide Cassani, insieme a quelle di tanti altri campioni.

Dipendente della Provincia, per molti anni insegna in un istituto per ragazzi disabili ai quali trasmette le basi della meccanica e della falegnameria e, nel contempo, coltiva la passione per la bicicletta correndo per numerose squadre. A poco a poco quella passione prende il sopravvento e, una volta in pensione, negli anni ’80 dà iniziò all’attività in viale Italia, specializzandosi nella costruzione artigianale delle biciclette, dal telaio al prodotto finito, tutto fatto a mano.

In questi anni conosce il grande campione forlivese Ercole Baldini, da poco scomparso, con il quale stringe una grande e duratura amicizia. “Veniva spesso in negozio da mio padre e anche noi siamo andati a trovarlo molte volte a casa sua - ricorda il figlio Massimo -. Non era solo un lavoro, con la sua attività mio padre ha realizzato un sogno: ridare vita agli oggetti consumati dal tempo che trattava con grande cura e dedizione”.

Con il passare degli anni e con l’avvento del carbonio, Romano Villi indirizza la sua attività sul restauro: ne sono un esempio le biciclette conservate nel museo “Ercole Baldini” a Villanova, passate per le sue sapienti mani. Il negozio di viale Italia ha chiuso i battenti nel mese di aprile, col suo carico di storia e di passione sportiva, che mancherà non poco agli amanti delle due ruote. L’ultimo saluto a Romano Villi martedì mattina alla camera mortuaria di Forlì.