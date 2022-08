Tra post pandemia e nel post guerra. Ecco il romanzo "apocalittico" dell'ex vicesindaco Biserna

Un romanzo biografico, ambientato nella post pandemia e nel post guerra, là dove il mondo è alle prese con un nuovo virus di tipo spirituale trasmesso da insetti che colpiscono il male in quanto il genere umano dopo l’esperienza del Covid, anziché migliorare, è regredito. E' uscito in questi giorni "L'ultimo libro", edito dal Cerchio, scritto dall'ex vicesindaco di Forlì, Giancarlo Biserna, con la prefazione dello storico e saggista Franco Cardini. Si tratta, racconta Biserna, di un'opera "molto particolare, che si colloca in un filone di forte attualità. L'ambiente è Forlì, in particolare la Basilica di San Pellegrino ed un famoso Monastero della alta montagna toscana che chiamo Monte Manto".

La sinossi

Il romanzo “L’Ultimo Libro”, viene presentato, "è di genere apocalittico, ambientato nella post pandemia e nel post guerra, là dove il mondo è alle prese con un nuovo virus di tipo spirituale trasmesso da insetti che colpiscono il male in quanto il genere umano dopo l’esperienza del Covid, anziché migliorare, è regredito. Per guarire o per non essere infettati ci sono due strade opposte, il vaccino terreno (scienza) od il vaccino spirituale (fede). Bisogna scegliere subito. Non c’è più tempo. O di qua o di la".

"I fatti - prosegue la sinossi - si svolgono tra Forlì ed un importante Monastero dell’Alta Toscana (Monte Manto) e gravitano su due personaggi, Amos ed Alba che, fra intrighi, misteri e passione, sono chiamati a lavorare per un nuovo cristianesimo in grado di unire il meglio della fede con il meglio della ragione. Ma da soli la donna e l’uomo non ce possono più fare perché l’Ordine Mondiale Massonico, ormai è quasi padrone del mondo".

"Solo un Ritorno, prima della Venuta degli Ultimi Giorni, è l’unica via rimasta per risvegliarci e per salvare il Cristianesimo. Il finale propone, attraverso un Custode pro tempore della Chiesa, la salvezza attraverso una nuova Regola di San Benedetto, anticipata da un incontro/confronto tra due Servi di Maria, San Pellegrino di Forlì e Padre David Maria Turoldo, opposti nel percorso, ma uniti in Maria", conclude la presentazione.

Nella foto la copertina del libro di Giancarlo Biserna