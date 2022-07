"Un libro sull’amicizia": per i 40 anni Livio Leoni si regala la pubblicazione del secondo romanzo

Divertente come una commedia, emozionante come una storia d’amore, sorprendente come un thriller. A quattro anni di distanza dal primo romanzo, "Il narratore di sogni", il forlivese Livio Leoni torna nelle librerie con "Dietro una nuvola", edito da Il Seme Bianco, casa editrice di Roma, facente parte del gruppo Lit". Il 40enne è tornato a dare un'anima ai fogli bianchi dopo "le tante recensioni positive della prima opera, che mi hanno convinto ad andare avanti a scrivere. Lavorando in un locale in centro, non mi rimane molto tempo per scrivere, perciò ho impiegato circa due anni a finirlo".

"Dietro una nuvola", racconta il 39enne, è "un originale romanzo di formazione che segue la vita del protagonista Doyle che ha il sogno di diventare pilota d’aereo, ma non sempre nella vita le cose vanno come si vorrebbe. È un libro sull’amicizia, l’amore e la responsabilità. È divertente, emozionate e sorprendente, perché ci sono colpi di scena che di solito sono tipici di romanzi di altro genere".

Questa la sinossi dell'opera: "La bianca scia di un aereo come una linea tracciata nel suo destino. Quello di volare è sempre stato il sogno di Doyle. L’amicizia a fargli da saggio copilota. Il vento dell’amore a sostenergli le ali. Perché l’impatto con uno stormo di oche è sempre in agguato nel corso di una vita. Il pesante carico della responsabilità costringerà Doyle ad un atterraggio di fortuna o riuscirà ancora una volta a reagire e spiccare il volo?".

Nella foto la copertina del libro