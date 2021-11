Romiti, anche tanti giovani alla giornata dedicata al contrasto dei rifiuti abbandonati

C'erano tanti giovani alla giornata dedicata al contrasto degli abbandoni dei rifiuti nel territorio, organizzata il 24 ottobre scorso da quartiere Romiti, Alea Ambiente, il ristorante McDonald’s di Viale Bologna 74 e Wwf. Alcuni volontari del quartiere Romiti, insieme ai dipendenti del fast food ed ambientalisti del Wwf, divisi in tre gruppi con partenza dall'area del McDonald's, hanno setacciato tutto il territorio circostante, ripulendo tutta la zona muniti di attrezzatura adatta al compito da eseguire (guanti, pinze raccoglitrici, palette e contenitori appositi dedicati per la raccolta differenziata).

I partecipanti sono stati impegnati anche nell'attento lavoro di separazione della carta della plastica del vetro e del secco, coadiuvati dal personale di Alea. "Il fenomeno degli abbandoni è un problema sempre più ampio che oggi crea disagio per il decoro urbano, ma anche soprattutto per l'inquinamento ambientale, specialmente le microplastiche responsabili dell'inquinamento dei mari - viene ricordato dal comitato di quartiere dei Romiti -. Gettare rifiuti a terra significa immettere nell'ambiente un oggetto che vi rimarrà dai 3 mesi se è carta ad un secolo se di plastica con un impatto che deve tener conto che in italia la plastica non raccolta raggiunge le 500.000 tonellate ogni anno".

Altre simili iniziative verranno programmate prossimamente. "La difesa dell'ambiente è una priorità - - ribadiscono dal comitato di quartiere -. Un forte impegno che ci impegna da diversi anni deve essere un esempio per le nuove generazioni che devono crescere con un senso di rispetto per l'ambiente in cui viviamo. La presenza di molti giovani in questa giornata ecologica è un segnale positivo che va colto nel continuare su questa strada".