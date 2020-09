Romiti in festa per l'inaugurazione della "Little Free Library" nel parco Balducci

Venerdì pomeriggio, nel Parco Ernesto Balducci è stata inaugurata la “Little Free Library”, un’opera originale donata dalla famiglia Fabbri-Del Testa in memoria dell'amico e concittadino Vittorio. L’iniziativa è nata dalla stretta collaborazione tra il Comitato Quartiere Romiti e la donazione della famiglia Fabbri-Del Testa. La piccola biblioteca, gratuita e senza orari, ha la finalità di promuovere la lettura, favorendo la circolazione della cultura e delle idee.

Secondo il progetto che riprende un’idea originale nata negli Stati Uniti nel 2009 con il nome di “Little Free Library”, viene messo a disposizione di lettori, piccoli e grandi, un certo numero di libri contenuti in “casette” collocate all’interno del giardino pubblico, ed ogni lettore potrà prendere i volumi, leggerli, restituirli oppure tenerli, mettendone altri in cambio. Ad occuparsi del mantenimento e della cura di questa “biblioteca in miniatura” saranno i ragazzi delle scuole adiacenti e gli abitanti in collaborazione con il Comitato di Quartiere Romiti.

All’evento, aperto a tutti, hanno partecipato la famiglia Fabbri-Del Testa, l'assessore ai quartieri Andrea Cintorino, la vice presidente del Consiglio comunale Elisa Massa, la professoressa Daniela Bandini, dirigente dell’Istituto Comprensivo dei Romiti numero 5 Tina Gori, il Comitato di quartiere Romiti, i rappresentanti delle associazioni genitori e residenti. "Prendi un libro, lascia un libro", la "Little free library" per grandi e piccini rappresenta, spiegano dal Comitato, "un grande esempio di collaborazione tra istituzioni, associazioni, quartieri e cittadini per il bene comune della nostra città".