Romiti, raccolti dai volontari 40 chili di rifiuti abbandonati in compagnia di McDonald’s

Oltre 10 sacchi, pari a circa 40 chili di rifiuti, raccolti da 15 volontari: questi i numeri dell’iniziativa di McDonald’s "Le giornate insieme a te per l’ambiente", che si è svolta domenica 9 ottobre a Forlì. Una giornata dedicata alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, patrocinata dal Comune di Forlì – Assessorato alle politiche ambientali ed Energetiche, alla Mobilità e al Verde, in collaborazione con il quartiere Romiti e con il supporto e la partecipazione all’evento di Alea Ambiente, che ha interessato l’area del quartiere Romiti.

L’attività di riqualificazione ha visto all’opera i dipendenti del ristorante McDonald’s di Forlì e i cittadini. "Le giornate insieme a te per l’ambiente" – che nel 2021 sono state realizzate in collaborazione con Fise Assoambiente e Utilitalia e hanno registrato, in oltre 100 tappe, il coinvolgimento di 4.000 volontari per più di 15 tonnellate di rifiuti raccolti - si inseriscono in un percorso virtuoso verso la transizione ecologica che McDonald’s ha intrapreso ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di Packaging e Waste & Recycling.

Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti. Inoltre, attraverso questa iniziativa, McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui opera con i suoi oltre 640 ristoranti e l’impegno dei 140 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali.