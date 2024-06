Roncadello, conclusi i primi due tratti della ciclabile. "Percorso strategico per rafforzare la centralità delle periferie"

Conclusi i lavori relativi ai primi due tratti della pista ciclabile di Roncadello lungo via del Canale, che collegherà la frazione alla chiesa di San Benedetto in via Lunga. Si tratta di una delle opere più importanti in materia di promozione della mobilità sostenibile e rafforzamento della rete di collegamento tra i quartieri e il centro storico, in linea con le previsioni del Pums (Piano della Mobilità Sostenibile) del 2020 e del Biciplan del 2023. "I primi due tratti di questo percorso si sono conclusi in questi giorni, con il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale dal centro del quartiere di Roncadello fino all’azienda agricola Coop Sapore di Romagna, passando per l’istituto professionale agrario “Ruffilli", annuncia Giuseppe Petetta, confermato assessore alla mobilità della nuova giunta Zattini.

"Si tratta di 1,5 chilometri di pista ciclo-pedonale bidirezionale, in asfalto, larga un metro e mezzo e completa di cordoli all’estremità, ampliata all’altezza dei ponticelli, al fine di consentire alle vetture un accesso agevole alle proprietà private - spiega -. I lavori di questi due lotti, finanziati con risorse Pnrr, sono partiti a fine ottobre e si sono conclusi in meno di otto mesi". "Il terzo e ultimo lotto, già finanziato con fondi regionali - conclude Petetta - è in fase di progettazione esecutiva per una lunghezza di altri 2 chilometri e completerà il collegamento con il quartiere di San Benedetto, partendo dall’azienda agricola Coop Sapore di Romagna - Canonici per immettersi nella via Lughese".