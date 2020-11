Ronco-Bidente, prevenzione piene e valorizzazione del territorio: si presenta il progetto

Verrà presentato martedì, dalle ore 15 alle ore 16.30 sulla piattaforma Meet, il progetto generale di sistemazione e riqualificazione fluviale del Ronco-Bidente con opere di laminazione delle piene nel tratto via Emilia-Magliano, a Forlì. Sarà possibile seguire on line l’iniziativa cliccando su https://meet.google.com/fue-ufiv-vxg.Ronco-Bidente. Il funzionario dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile (Servizio Area Romagna) Fausto Pardolesi illustrerà il progetto di recupero del primo tratto del percorso escursionistico lungo il fiume e presenterà le altre proposte, frutto del percorso partecipato e volte alla valorizzazione e alla gestione del Ronco-Bidente.

Il progetto preliminare è stato approvato dalla Regione nel luglio 2019 e ora, prima di chiudere il progetto definitivo e intraprendere l'iter per le autorizzazioni, come già successo per i lotti che hanno portato alla realizzazione delle casse di espansione dei laghi ex Sfir e Golf, si apre un confronto con enti, realtà locali, associazioni per presentare le azioni che si realizzeranno e raccogliere le indicazioni che potranno venire. L’iniziativa rientra nell’ambito del processo di partecipazione “Ronco-Bidente Partecipato”, che mette insieme realtà pubbliche e private per la definizione di modalità integrate di gestione, tutela e valorizzazione dell’area fluviale del fiume Ronco-Bidente.