Ronco, dal comitato di quartiere un pacchetto di idee per dare nuova luce a piazza Berlinguer

Un pacchetto di idee per dare nuova luce alla piazzetta intitolata a Berlinguer. Il comitato di Quartiere Ronco ha inviato una lettera all'assessore con delega ai Quartieri, Andrea Cintorino, per segnalare "la necessità di dare una sistemazione alla piazza Berlinguer nel nostro quartiere". La missiva, a firma del coordinatore di quartiere Salvatore Pulizzi, è stata accompagnata da un reportage fotografico "al fine di rendere evidente lo stato attuale di degrado". La piazza si pone al centro del quartiere ed è usata come aree di parcheggio, come capolinea delle linee 4 e 7 di Start Romagna e come area per piccole passeggiate o giochi tra bambini.

"L'attuale stato di degrado però limita molto l'uso e le potenzialità di tale piazza che potrebbe dare ai cittadini del nostro quartiere", viene evidenziato. Da qui una serie di "proposte di rinnovamento al fine di aumentare l'uso di tale area e non a renderla semplicemente una zona di degrado o di parcheggio". Tra queste la "realizzazione di un campo di basket al fine di rendere l'area un punto di gioco di tale sport; la realizzazione di un piccolo chiosco per uso di attività connessa alla vendita e somministrazione di bevande, o ad uso del Comitato di quartiere nell'organizzazione dei propri eventi".

Tra le richieste anche quello del "recupero del bagno automatico al fine di renderlo operativo come bagno pubblico a pagamento ed in collaborazione con Start Romagna al fine di rendere tale struttura accessibile ai propri operatori tramite il loro badge aziendale". Per rendere più attrattativa e sicura l'area si chiede anche la sostituzione "dell'illuminazione obsoleta con moderna ed intelligente illuminazione a led", ma anche la "realizzazione area di un'area giochi per bambini, il rifacimento panchine, la revisione della pavimentazione a pavè e la pulizia della caditoie", oltre alla "manutenzione della pavimentazione dell'area centrale e potature ed eliminazione alberature non idonee".

Dal quartiere anche la proposta di coinvolgere le scuole elementari e dell'infanzia del Ronco al fine di realizzare una grafica decorativa in Ceramica sulla parete verticale del “ Palco “ posto nella piazza al lato del capolinea. "L'asilo - viene ricordato - è dotato di laboratorio di Ceramica". Il comitato si rende "disponibile ad un sopralluogo al fine di poter rendere reali quante più possibili soluzioni proposte e si rende inoltre disponibile con i propri volontari al fine di alcuni interventi sia di tipo idraulico, elettrico ed elettronico, anche per il caso del bagno pubblico anche per la programmazione per gli operatori di Start Romagna".