Nella famiglia della Cgil sin dal dopoguerra: Loriana e Rosina celebrano il secolo di vita

Il quartiere Ronco annovera due nuove centenarie. Si tratta di Rosina e Loriana, festeggiate nei giorni scorsi dallo Spi Cgil di Forlì-Cesena. Entrambe si iscrissero alla Cgil nei primi anni del dopoguerra, quando la Camera del Lavoro si trovava in Piazza Saffi e il segretario era un giovane Luciano Lama. La storia di queste due donne è parte della storia della città e delle lotte sindacali che l’hanno attraversata.

"La signora Rosina prese la tessera sindacale quando iniziò a lavorare alla Mangelli, grande azienda forlivese che chiuse negli anni Ottanta - dettaglia il sindacato -. La sua decisione di iscriversi al sindacato maturò osservando le lavoratrici e i lavoratori che si organizzavano per lottare per i diritti, chiedendo un giusto salario ed un miglioramento delle condizioni di vita in fabbrica, in un clima di riscoperta della libertà dopo un’atroce guerra durata cinque anni e vent’anni di dittatura fascista, periodo in cui la voce dei lavoratori e delle lavoratrici, come tutte le testimonianze di dissenso vennero silenziate, con la forza e spesso con la morte".

"La signora Loriana lavorava alla Battistini già prima della guerra; l’azienda Battistini era una delle più grandi fabbriche forlivesi, produceva scarpe, vi era un’occupazione prevalentemente femminile, anche quest’azienda chiuse definitivamente la produzione negli anni ottanta - prosegue la testimonianza dello Spi Cgil -. Loriana ha visto l’abolizione del sindacato da parte dei fascisti; ha vissuto il periodo della persecuzione delle Camere del Lavoro, che furono chiuse dal regime. Con la fine della guerra e del fascismo furono finalmente ripristinati i diritti sindacali; Loriana decise di iscriversi alla Cgil per "sostenere chi difendeva i diritti di lavoratrici e lavoratori"".

Rosina e Loriana, viene rimarcato dal sindacato, "fanno parte di una generazione di donne e uomini che assieme all’organizzazione sindacale ha lottato per la conquista di nuovi diritti, si tratta di diritti che spesso diamo per scontati ma che si trovano costantemente sotto attacco a causa degli attacchi alla tenuta democratica del paese. La signora Rosina e la signora Loriana continuano a sostenere l’attività sindacale, mantenendo quel reciproco rapporto di fiducia e scambio di opinioni indispensabili per crescere e migliorarsi". Per il ringraziarle il sindacato ha donato loro la pergamena realizzata dall’organizzazione per gli iscritti di lunga data.

Lo Spi Cgil, viene ricordato, "è nato proprio per continuare a difendere i diritti delle persone, anche quando finisce il periodo di attività lavorativa e inizia quello della pensione. Quando si arriva al periodo della pensione le controparti sono l’Inps, il governo o le amministrazioni locali e si passa alla contrattazione sociale, indispensabile per tutelare i più fragili, per mantenere i servizi, sociali e sanitari, nel territorio e combattere la solitudine e l’isolamento. Le sedi delle leghe dei pensionati e della Cgil sono distribuite capillarmente in tutto il territorio proprio per essere vicini alle persone, anche le persone più anziane".