Rotaract e Wwf insieme per la salvaguardia dell'ambiente: si raccolgono i rifiuti al Parco Urbano

Sempre crescente è l’attenzione riposta verso l’ambiente che ci circonda, indice di una maggiore sensibilità verso la tematica della salvaguardia ambientale. A Forlì diverse realtà locali si sono organizzate per concretizzare tale attenzione attraverso una giornata di "Clean Up" di una delle aree verdi più amate dai forlivesi e non solo: Il Parco Urbano “Franco Agosto”. Il progetto nasce dalla collaborazione tra i Rotaract Club di Forlì e di Cesena, insieme alla realtà del Wwf di Forlì-Cesena ed Emilia-Romagna, con la volontà di organizzare un evento che avesse una vocazione simile a quanto detto da Baden-Powell, ossia “di cercare di lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'abbiamo trovato”.

"L’evento, che prende il nome di "Romagna Cuore Verde", si svolgerà domenica al Parco Urbano ed è stato pensato come progetto di sensibilizzazione ed informazione su come il cambiamento climatico, la sostenibilità, la cura dei polmoni verdi delle nostre città, possano essere influenzati anche dal corretto smaltimento dei rifiuti e dalle singole azioni di ognuno di noi - spiega Alessandra Michelacci, presidente Rotaract Club Forlì -. L’evento Romagna Cuore Verde è stato inserito volutamente all’interno della giornata Internazionale della Famiglia; perciò, potrebbe essere un’ottima occasione per tutti i giovani, passando una mattinata insieme alla propria famiglia all’insegna della raccolta rifiuti, di laboratori per i più piccoli e visita guidata del parco più grande di Forlì. L’evento si pone anche l’importante obiettivo di unire i club e le associazioni che operano in provincia, oltre che a promuovere la pulizia di un bene comune e favorire la raccolta fondi per la salvaguardia del nostro ambiente". Maggiori informazioni rispetto all’evento saranno rese disponibili attraverso le rispettive pagine Facebook delle associazioni e attraverso tutti i canali a disposizione.