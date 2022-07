Rotary Club Forlì, il presidente Cicognani presentato l’annata e il Consiglio Direttivo 2022-2023

Martedì il Rotary Club Forlì presenterà il nuovo service di solidarietà a favore dell’Anfass presso “La Spiaggia Beach & Restaurant” del Grand Hotel da Vinci a Cesenatico dove alle 20.30 è in programma la conviviale “Festa d’estate”, un incontro in amicizia prima della pausa estiva che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid. "Sarà una serata pienamente rotariana - afferma Filippo Cicognani, nuovo presidente del sodalizio per l’annata 2022-2023 - perché l’atmosfera estiva e di festa comprenderà un service a favore dell’Anfass di Forlì, un’associazione di famiglie di disabili intellettivi e relazionali che abbiamo ritenuto meriti il sostegno del nostro Club per l’acquisto di un solleva-persone e per altri progetti di volontariato. I rappresentanti dell’Anfass saranno nostri ospiti e il service verrà finanziato dal Club".

Martedì scorso Letizia Magnani, giornalista professionista e scrittrice, è intervenuta su “Milano Marittima storia di un sogno” durante la conviviale dei soci rotariani all’Adriatic Golf Club Cervia di Milano Marittima. Nei giorni scorsi, inoltre, al Borgo dei Guidi a Nespoli di Civitella, dove si è svolto l’interclub con i Rotary Club Forlì e Forlì Tre Valli, il professor Mario Del Pero, docente di Storia internazionale al Centre d’Histoire de Sciences Po a Parigi, è intervenuto su “Gli Stati Uniti e la guerra in Ucraina. Un test della dottrina Biden?”. La nuova annata del Rotary Club Forlì è stata inaugurata con la conviviale all’agriturismo Corte San Ruffillo a Dovadola, dove il presidente Cicognani ha illustrato programmi, obiettivi e service da realizzare.

Cicognani è infatti succeduto a Pierluigi Ranieri e la cerimonia del passaggio delle consegne con il tradizionale scambio del collare è avvenuta al Mare Pineta Resort di Milano Marittima il 28 giugno quando è stato presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo. Ne fanno parte, oltre al Presidente Cicognani, Pierluigi Ranieri (Past President), Paola Battaglia (Incoming President), Davide Salaroli (Vicepresidente), Giovanna Ferrini (Segretario), Gaddo Camporesi (Tesoriere), Alberto Parronchi (Prefetto), Giorgio Ercolani (Consigliere), Daniela Garoia (Consigliere). Altri incarichi sono ricoperti da Mario Fedriga (Istruttore del Club), Luca Montali (Revisore Contabile) e da Isa Bianchi (Coordinatrice del Gruppo Consorti). Tutti i Past President formano la Consulta del Club.