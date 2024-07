Rotary Club Forlì, il presidente Giuseppe De Marinis presenta l'organigramma e il Consiglio Direttivo

Martedì alle 19.30 al Centro socio-riabilitativo residenziale di Cavarei a San Leonardo, la presidente Maurizia Squarzi interverrà e racconterà “L’insolita storia di San Leonardo” durante la conviviale del Rotary Club Forlì riservata ai soci. Sarà introdotta da Giuseppe De Marinis, neo presidente del sodalizio per l’annata rotariana 2024-2025, e alla serata parteciperanno anche gli ospiti della struttura. Il Centro di Cavarei a San Leonardo accoglie e segue persone adulte con disabilità e l’incontro sarà anche l’occasione per esprimere attenzione e solidarietà a quella realtà.

Il 2 luglio scorso, inoltre, presso la Rosa Bianca da Moreno a Dovadola, si è svolta la prima conviviale dell’annata del Rotary Club Forlì dove il presidente De Marinis, succeduto a Paola Battaglia, ha illustrato temi, progetti e service in programma e ha presentato l’organigramma e il Consiglio Direttivo che lo affiancherà nel servizio, di cui fanno parte, oltre al presidente, Andrea Cimatti (vicepresidente), Daniela Garoia (tesoriere), Luca Montali (segretario), Flavia Battaglia, Marco Camprini, Iacopo Sampieri, Igor Imbroglini (presidente Incoming), Paola Battaglia (past president), Claudio Cancellieri (istruttore), Marco Buttaro (prefetto), Anna Montefinese (coordinatrice consorti).

Fra i progetti dell’annata vi è il District Grant “Il valore imprescindibile di carta e penna” che coinvolgerà, oltre ai soci rotariani, 4 istituti scolastici, dall’infanzia alle scuole superiori, con circa 250 studenti, diversi docenti, esperti di livello nazionale e locale in tema lettura e scrittura. Il sodalizio, inoltre, porterà avanti il progetto internazionale “Africa nello Stato del Mozambico”, in collaborazione con l’Ong Medici con l’Africa Cuamm, e altre azioni di servizio in linea con le aree di intervento del Rotary International, tra cui l’orientamento giovani e le borse di studio per studenti in memoria dei professori Bergossi, Giro e Persiani. Proseguirà anche il service a favore della mensa Caritas, che dopo Luca Montali è ora coordinato dal socio Loris Venturini.

Durante la serata, inoltre, è intervenuto Fabio Fabbri in qualità di presidente della Commissione progetti, mentre Aurelio Vittorio Flamigni, socio del Club dal 1976, ha ricevuto un attestato di merito dal presidente De Marinis. Fra le prossime iniziative è stata annunciata la presentazione pubblica del libro “Siro Ricca Rosellini. La vela, i nodi, la vita”, curato fra gli altri dal socio rotariano Salvatore Ricca Rosellini, che si svolgerà martedì 23 luglio al Museo della Marineria di Cesenatico durante un’iniziativa aperta alla cittadinanza, e la gita del Club domenica 1 settembre alla Rocchetta Mattei sull’Appenino tosco-emiliano. Nei giorni scorsi, inoltre, al Rotaract vi è stato il passaggio delle consegne fra Giulio Orioli e la nuova presidente Livia Castelluzzo.