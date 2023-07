Rotary club, il programma dei prossimi eventi: dall'aeroporto alla vela

Martedì 18 luglio alle 20,all’Aeroporto Luigi Ridolfi, il Comandante Clemente Ingenito interverrà su “Piloti di se stessi. Decidere di mettersi in gioco” durante la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì. Ingenito, pilota di Alitalia e socio del Rotary Club Sassuolo, sarà introdotto da Paola Battaglia, nuovo presidente del Rotary Club Forlì per l’annata 2023-2024, e all’incontro sarà presente anche il Governatore del Distretto 2072, Fiorella Sgallari. Gli ospiti, inoltre, saranno accolti dal socio Giuseppe Silvestrini, uno dei membri della società che ha in gestione l’Aeroporto di Forlì.

Sono in programma altre iniziative, fra cui quella di lunedì 24 alle 20 nella Fabbrica delle Candele, in Piazzetta Conserva Corbizzi, dove è in programma il Concerto di beneficenza organizzato dalla YMEO, Young Musicians European Orchestra, insieme al Rotary Club Forlì. Il gruppo di giovani musicisti eseguirà il Quintetto di Schubert “La Trota” e il ricavato sarà devoluto a favore delle Associazioni giovanili del Quartiere e della Parrocchia dei Romiti che hanno subito gravi danni a causa dell’alluvione. Martedì 25 luglio, poi, vi sarà la conviviale con Adriano Maestri, Past Governor Distrettuale, che interverrà su “Una vita in viaggio... il cuore a Sant’Alberto” al “Filo di Vento” a Milano Marittima.

Martedì 1 agosto, presso la Congrega dei Velisti a Cesenatico, si svolgerà la conviviale riservata ai soci su “Il cuore oltre l’ostacolo”, il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola di Vela per i ragazzi disabili. Recentemente il Rotary Club Forlì si è ritrovato all’agriturismo “La Rinaldina” a Faenza dove Franco Spada, presidente onorario del Consorzio Olio DOP di Brisighella, è intervenuto su “Una coltura marginale (ma non troppo), l’olivo in Romagna” ed è stato presentato l’olio DOP “Il Brisighello”.

A Milano Marittima, al Bagno Holiday, si è inoltre svolto l’Interclub del Rotary Club Forlì e del Forlì Tre Valli con ospite il Generale Paolo Carretta, intervenuto su “La donna tra decadentismo e futurismo nella vita e nella narrazione di tre personaggi: D’Annunzio, Mussolini e Marinetti”. Al Mare Pineta Resort di Milano Marittima si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne fra il presidente uscente del Rotary Club Forlì, Filippo Cicognani, e Paola Battaglia, che guiderà il sodalizio nell’annata 2023-2024. Il Consiglio Direttivo che la affiancherà è composto da Filippo Cicognani (Past President), Giuseppe De Marinis (Presidente Incoming), Igor Imbroglini (Vice Presidente), Ilaria Mazzotti (Segretario), Andrea Scozzoli (Tesoriere), Massimo Saviotti (Prefetto), Andrea Borini (Consigliere), Gian Raniero Paulucci De Calboli Ginnasi (Consigliere), Ugo Terracciano (Consigliere). Altri incarichi sono ricoperti dal PP Claudio Cancellieri (Istruttore del Club), Luca Montali (Revisore Contabile) e da Stefania Monti (coordinatrice del Gruppo Consorti).