Rotary tra cultura e service: turno eccezionale di presenza alla mensa della Caritas

Martedì al Circolo dell’Aurora, a Palazzo Albicini in Corso Garibaldi 80, Gianfranco Brunelli, curatore delle “grandi mostre” della Fondazione Carisp, sarà ospite della conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì dove presenterà la nuova rassegna “Maddalena. Il mistero e l’immagine”, in programma ai Musei San Domenico dal 4 marzo al 26 giugno. Introdurrà l’incontro, che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid, il presidente del Rotary Club Forlì, Pierluigi Ranieri. Si è parlato di arte anche in un’altra recente conviviale dei soci con ospite Ludovica Sebregondi, curatrice delle mostre a Palazzo Strozzi a Firenze, che fra l’altro ha illustrato le opere di Jeff Koons, esposte nel capoluogo toscano fino a fine gennaio, e ha anche offerto un’anteprima sulla mostra di Donatello che sarà visitabile dal mese di marzo.

I service del Rotary

Proseguono, inoltre, i service del Rotary Club Forlì e sabato 22 gennaio si è svolto un turno eccezionale di presenza alla mensa della Caritas nell’ambito del progetto di solidarietà, inaugurato lo scorso ottobre, grazie al quale i soci del sodalizio si mettono a disposizione per predisporre la sala, preparare e impiattare i pasti, che vengono distribuiti in modalità self-service, sistemare la cucina e la sala al termine del servizio. I prossimi appuntamenti sono in programma sabato 12 febbraio e domenica 13 marzo.

Continuano anche gli incontri nelle scuole per il progetto di orientamento rivolto agli studenti che si accingono a scegliere il percorso post-diploma. Il 12 febbraio al Liceo classico alcuni soci professionisti del sodalizio forlivese parleranno ai ragazzi di medicina, giornalismo e comunicazione. Al Liceo scientifico i prossimi appuntamenti sono in programma il 12 e il 19 febbraio con focus su medicina, ingegneria biomedica, ingegneria, innovazione e design, certificazioni e saldature degli acciai. Altri incontri si sono svolti nei giorni scorsi all’Istituto Ruffilli dove si è parlato di aspetti innovativi delle professioni para e sanitarie, della professione odontoiatrica, di marketing e grafica, del ruolo dell’educatore professionale, di edilizia e corsi post diploma Aso.