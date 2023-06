Rotonda di Panighina, affidati i lavori: si avvicina l'apertura del cantiere

La Provincia di Forlì-Cesena ha affidato i lavori per la realizzazione della nuova rotonda di Panighina, all’incrocio tra via Emilia km 36+900 e la Provinciale 5 Santa Croce e la Provinciale 65 Cesena-Bertinoro, all’impresa Coromano di Bertinoro. La rotatoria sostituirà il semaforo e porterà significativi vantaggi nella gestione del traffico, considerata l’alta percorrenza della strada, ed una maggior sicurezza con una conseguente riduzione di incidenti, specie nelle ore notturne quando il semaforo non è in funzione. Un’opera molto attesa, le cui prime ipotesi progettuali risalgono a 15 anni fa.

I lavori partiranno a breve, dopo la stipula del contratto, e dureranno 180 giorni, con un investimento complessivo di 1.320.000 euro, di cui 1.200.000 euro finanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna, mentre la Provincia ha stanziato 120.000 euro di fondi propri. “Finalmente siamo arrivati all’affidamento dei lavori di un’opera strategica per la viabilità - dichiara il presidente della Provincia Enzo Lattuca - non solo per i cittadini di Bertinoro ma per i tanti che quotidianamente transitano su quel tratto di via Emilia. È un’opera importante per la Provincia, che si trova al centro del tracciato provinciale della via Emilia, che consentirà di eliminare una delle principali cause di congestione lungo questa arteria, diminuendone i tempi di percorrenza, oltre a renderla più sicura”.

La rotonda avrà un diametro esterno di 60 metri e sarà caratterizzata da ingressi a due corsie sulla via Emilia e uno singolo sulle altre due vie provinciali (la Provinciale 65 “Cesena-Bertinoro” e la Provinciale 5 “Santa Croce”). Oltre alla Provincia e alla Regione Emilia-Romagna, gli enti coinvolti nella realizzazione dell’opera sono: il Consorzio di Bonifica della Romagna per la modifica della rete esistente di scolo delle acque che attualmente scorre sotto la sede stradale, il gestore della pubblica illuminazione, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Anas, in quanto proprietaria della via Emilia, con la quale è stata sottoscritta una Convenzione regolante i rapporti tra gli enti coinvolti nell’opera.

"Credo che l'affidamento dei lavori della rotonda sia una grande notizia e che lo sia altrettanto il fatto che a realizzare un'opera così attesa a Bertinoro, sia proprio una ditta del nostro territorio - commenta la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni -. Con l'impresa Coromano abbiamo già collaborato molte volte, ne conosciamo l'affidabilità, la qualità del lavoro, la disponibilità. Come primo passo, appena stipulato il contratto, convocheremo un incontro con le realtà della zona industriale e i cittadini per condividere, insieme alla ditta, le modalità di realizzazione del cantiere, affinché tutti possano essere adeguatamente informati. Ringrazio ancora una volta la Provincia, perché non era scontato arrivare in fondo a questa vicenda vista la situazione critica determinata dall'alluvione. Sono davvero molto contenta e credo di poter parlare anche per i nostri cittadini".