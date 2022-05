Rotonda di Panighina: opera finanziata, ma per il cantiere bisognerà attendere il prossimo anno

L'obiettivo è partire coi lavori tra un anno, per completare l'opera entro la fine del 2023. Prende forma concreta il progetto della grande rotonda della Panighina, che è stato presentato giovedì mattina a Bertinoro dall'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini, dal sindaco di Bertinoro Gessica Allegni e dal presidente della Provincia Enzo Lattuca. L'opera è strategica, in quanto va a risolvere il punto più critico della viabilità tra Forlì e Cesena sulla viabilità ordinaria. L'opera è stata finanziata con 1,2 milioni di euro della Regione e 200mila euro della Provincia. “Dal punto di vista burocratico manca solo la sottoscrizione della convenzione con Anas, che è in istruttoria a Roma”, spiega Allegni. Essendo su una strada statale, infatti, la competenza della sua costruzione spetta all'Anas. La rotatoria avrà un diametro di 64 metri, con una carreggiata di 9 metri, a cui si aggiungono 2 metri di corona sormontabile.

Se ne discute da moltissimi anni, ed ora finalmente pare avvicinarsi l'opera. Il 2022 se ne andrà in progettazioni e appalti, mentre il prossimo anno dovrebbe essere quello del cantiere. Nella fase di esecuzione dei lavori si valuteranno scelte di cantierizzazione volte a ridurre il più possibile eventuali disagi alla circolazione di mezzi leggeri e pesanti soprattutto su un'arteria di fondamentale importanza come la via Emilia. Si cercherà il più possibile di programmare le lavorazioni in corrispondenza dell'intersezione in modo tale da garantire il transito parziale sulla direttrice principale garantendo sempre almeno una corsia transitabile nelle due direzioni verso Forlì e verso Cesena. Saranno predisposte apposite indicazioni nei pressi degli abitati di Cesena e Forlì che preannunceranno formazione di code invitando ad adottare percorsi alternativi.