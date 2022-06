Rotta Culturale Europea Atrium, cambio alla presidenza: Leech cede il testimone al professor Ulisse Tramonti

Si è svolta giovedì l'assemblea generale della Rotta Culturale Europea Atrium-Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe's Urban Memory. Tra gli altri oggetti all'ordine del giorno si segnala l'entrata del Comune di Cesena nella compagine associativa, e l'elezione del nuovo presidente, il professor Ulisse Tramonti, indiscusso esperto internazionale di architettura del '900 e già presidente del Comitato Scientifico di Atrium, sin dalla sua nascita.

Vice presidente è stato eletto Yasho Minkov, vice-sindaco del Comune di Dimitrovgrad in Bulgaria, città fondatrice di Atrium sin dal 2013. L'Assemblea ha ringraziato il professor Patrick Leech "per il contributo portato ad Atrium negli anni di presidenza, che ha visto accrescere il prestigio e il riconoscimento europeo dell'Associazione, come dimostra la recente ricertificazione da parte del Consiglio d'Europa, che ha valutato in termini molto positivi il lavoro svolto da Atrium negli anni".

Allo stesso modo ringrazia l'architetto Irina Belusich Maggi, vice presidente e rappresentante del Comune di Labin in Croazia, "per il grande impegno dimostrato verso l'Associazione sin dalla sua fondazione". Leech e lMaggi continueranno comunque a collaborare con l'Associazione "per la sua crescita continua".