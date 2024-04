Round table 6 Forlì, il nuovo presidente è Luca Zagnoli

È stato scelto Luca Zagnoli, broker assicurativo di 38 anni, come nuovo presidente della Round Table 6 Forlì, per l’anno sociale 2024-2025. La decisione è stata assunta dalla tradizionale Assemblea dei soci, svoltasi nei giorni scorsi a Palazzo Albicini presso il Circolo Aurora. Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo per il prossimo anno, il presidente uscente Niccolò Riccardi ha relazionato sul suo anno di attività.

“A Luca Zagnoli - ha affermato Riccardi – faccio i miei più sinceri auguri per l’anno che verrà. Sono entrato in Tavola tredici anni fa. Mi guardo intorno, guardo le persone che sono sedute a questo tavolo e non faccio altro che pensare a quanta strada ho fatto e ne abbiamo fatta insieme. Quest’anno sociale è stato sicuramente per me, un anno di grandi prove, mutamenti, sia in ambito lavorativo, sia personale sia associativo. Grazie a tutti coloro che ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare in Tavola e con cui ho condiviso questo lungo cammino durato per me tredici anni. Grazie al past president, Riccardo Lombardi a cui sono succeduto, grazie al mio vice Zagnoli e a tutto il Consiglio per l’aiuto e il sostegno che mi hanno dato durante l’anno. L’augurio che rivolgo a tutti è quello di capire la propria strada e condividere con uomini e donne di valore il vostro percorso, per poi potervi guardare indietro ed essere grati di ogni giorno speso a percorrere questo meraviglioso viaggio chiamato vita. Lunga vita alla Round Table e lunga vita alla Round Table 6 Forlì”.

Ha poi preso la parola il neoeletto presidente Luca Zagnoli: “Prima di tutto voglio ringraziare il Club per la fiducia ricevuta ed in particolare Niccolò per l’entusiasmo ed il sostegno che non ha mancato mai di trasmettermi. Sono entrato a far parte della Tavola solamente un paio d’anni fa, ma fin da subito ho avuto la percezione di essere parte di questo gruppo da molto più tempo. Si dice spesso che diventati tabler, le sensazioni che si provano all’interno della Tavola, sono quelle di ‘incontrare vecchi amici per la prima volta’ e per me è stato proprio così. È con questo spirito che da Presidente, in un momento di transizione come il nostro, in cui tra un paio d’anni diversi soci usciranno per sopraggiunti limiti di età, cercherò maggiore collaborazione con le tavole vicine, anche attraverso eventi itineranti, in modo da favorire ed accrescere contatti fra giovani che condividono i medesimi principi e valori morali, proprio come previsto dal nostro statuto, cooperando così all’inserimento di nuovi soci. I tempi cambiano ad una velocità crescente, e questo ci impone necessariamente di aggiornarci ed adeguarci, assumendo un comportamento proattivo affinché la Tavola possa continuare a perseguire i propri scopi, come avviene ormai da diverse generazioni”.

Zagnoli ha poi presentato il nuovo Consiglio direttivo che sarà composto da: Mattia Bolognesi, in qualità di vicepresidente, Niccolò Riccardi, come past president, Filippo Sintini (corrispondente di Tavola), Alexander Zaikin (tesoriere) Matteo Matteis (segretario), Denis Brighi (web master), Federico Dalla Porta (gestore materiali) e dai consiglieri Francesco Valpiani, Niccolò Baldini, Federico Zappia, Matteo Sangiorgi, Alessandro Di Gioia. I soci attivi, inoltre, hanno scelto Federico Fabbri e Riccardo Lombardi come “membri d’onore” della Tavola per l’anno sociale 2024-2025. L’attuale presidente Riccardi, ancora in carica fino a giugno, ha ricordato i prossimi appuntamenti della Tavola, tra cui il “Memorial Roberto Zambelli”.