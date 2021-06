Rovinosa caduta durante il trekking sull'Acquacheta: trauma ad una gamba per una sessantenne

Trekking con incidente per una sessantenne bolognese. È successo domenica pomeriggio lungo il "Sentiero Natura" che porta all'Acquacheta. La donna si trovava con un gruppo di trekker, tutti residenti a Bologna, per visitare la cascata dell’Acquacheta. Durante la discesa per rientrare verso le loro auto, la sessantenne, tradita dal fondo molto bagnato, è scivolata cadendo a terra procurandosi un doloroso trauma alla gamba che non le ha più consentito di proseguire. L'allarme al 118 è giunto poco dopo.le 15. Sul posto è giunta l’ambulanza di San Benedetto con infermiere e il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco con la squadra della Val Montone. Valutata dall’infermiere, alla donna le è stato immobilizzato l’arto fratturato e dopo averla posizionata sulla barella portantina è stata trasportata, utilizzando tecniche alpinistiche, verso l’ambulanza. La paziente ha poi rifiutato il ricovero dicendo che si sarebbe recata in ospedale a Bologna.