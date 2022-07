Rovinosa caduta tra i sentieri con la mountain bike, per l'escursionista interviene il Soccorso Alpino

Brutta avventura, nella tarda mattinata di sabato, per un escursionista che in sella alla sua mountain bike è rovinato in un dirupo. L'uomo stava percorrendo i sentieri nel parco delle Foreste Casentinesi nel territorio di Campigna quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della due ruote finendo nel canalone. E' scattato l'allarme con il personale del Soccorso Alpino che è riuscito ad arrivare sul posto per prestare le prime cure al ferito. Vista la situazione, è stato chiesto anche l'intervento dell'elicottero dotato di verricello ed è stato così possibile recuperare il 50enne. Stabilizzato, l'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Ravenna con il codice di massima gravità.