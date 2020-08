Rovinoso tuffo nel fiume, la gita in appennino finisce al pronto soccorso

Si è conclusa al pronto soccorso di Forlì la gita in appennino di un 22enne di Foggia rimasto ferito dopo un tuffo nel fiume Montone. Il ragazzo, insieme a degli amici, si trovava nella zona di Brusia quando si è gettato in acqua per fare il bagno urtando malamente contro dei sassi procurandosi un trauma a spalla e braccio. L'allarme è scattato intorno alle 18.20 quando, vista la situazione, gli altri componenti della compagnia hanno chiesto aiuto al 118 facendo mobilitare la macchina dei soccorsi e l'intervento del Soccorso alpino. Arrivati sul posto i tecnici e l’infermiere dell’ambulanza hanno immobilizzato l’arto dolorante e posizionato l’infortunato nella barella per poi trasportarlo fino alla strada carrozzabile dove ad attendere c’era l’ambulanza che lo ha trasferito nel nosocomio forlivese in codice di bassa gravità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.