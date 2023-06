Rt 6 e Cub 41 Forlì: donati mille euro al centro estivo della parrocchia dei Romiti

La Round Table 6 Forlì e il Club 41 cittadino, hanno donato mille euro a sostegno del Centro estivo dell’Oratorio della Parrocchia dei Romiti, con l’intento di alleviare un po’ le spese a favore delle famiglie colpite dall’alluvione. Questo sostegno si è andato ad inserire nel vero e proprio gioco di squadra messo in campo ai Romiti, per garantire il servizio del centro estivo ai bambini, ad appena un mese dalla devastante alluvione. E così a supporto delle forze della parrocchia, guidata da don Loriano Valzania, non sono mancati il Comitato di Quartiere, coordinato da Stefano Valmori, e l’Istituto Comprensivo 5, presieduto dalla dirigente scolastica Daniela Bandini, che ha ospitato nel giardino della scuola primaria “Pio Squadrani” le attività del Centro estivo, un aiuto logistico importante poiché gli spazi dell’oratorio parrocchiale sono ancora non agibili.

Una delegazione composta dai presidenti Riccardo Lombardi (RT6) e Vittorio Manes (Club 41), dai soci RT6 Francesco Donati, Niccolò Baldini e dal socio Club 41 Vincenzo Bongiorno, hanno incontrato il 16 giugno il parroco don Valzania, per simboleggiare con l’omaggio dei gagliardetti, l’avvenuta donazione. Al momento hanno partecipato anche le altre componenti che stanno rendendo possibile il Centro estivo: l’Oratorio stesso dei Romiti, con la coordinatrice Nadia Fornasari, il Comitato di Quartiere con Valmori e con il volontario Alfredo Catenaro, l’Istituto Comprensivo 5 con la dirigente Bandini e con la vicepreside, Giorgia Picchi.

“Crediamo che sia importante - affermano Lombardi e Manes - continuare a stare vicino alla popolazione delle zone alluvionate. Dopo la donazione a fine maggio di 40 quintali di materiale utile nell’emergenza, oggi ci siamo con questo sostegno. Proseguiremo anche nelle prossime settimane, in altre parti della città e anche con un segnale in aiuto al territorio collinare. Nel nostro piccolo, non verrà meno la vicinanza a chi è stato colpito dalla furia dell’acqua”.