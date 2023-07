Ruba al bar della stazione e scappa. Sul tavolo aveva dimenticato i verbali di un tentativo di furto

E' accusato di aver rubato alcuni alimenti dall’espositore del bar della stazione ferroviaria di Forlì. Nei guai è finito domenica un uomo, che gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione e Generale della Polizia di Stato sono riusciti ad identificare, sebbene non fosse più presente, perché aveva dimenticato sul tavolo alcuni verbali che gli erano stati consegnati il giorno prima, in occasione di un altro intervento della Polizia. Infatti sabato gli agenti lo aveva identificato come autore di un tentato furto su auto nella zona dell’ospedale e lo aveva denunciato anche per la violazione delle norme sull’immigrazione.