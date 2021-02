Ruba un paio di un occhiali in centro e crea problemi alle Poste: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 26enne italiano residente in Veneto per "furto con destrezza". L’arresto è maturato a seguito di specifiche ricerche del govane ad opera delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, che avevano ricevuto la segnalazione descrittiva di un individuo che poco prima si era reso responsabile di intemperanze all’interno di un ufficio postale. Ed è proprio all’interno di un altro ufficio postale che il giovane è stato rintracciato, mentre stava ripetendo con lo sportellista le medesime richieste che nell’ufficio precedente non gli erano state soddisfatte.

Al momento del suo rintraccio, è però giunta al numero d'emergenza unico 112 un’altra segnalazione, con la quale un esercente di corso della Repubblica aveva segnalato che un individuo aveva rubato un espositore un costoso paio di occhiali approfittando della distrazione della commessa. Gli agenti, rilevando immediatamente che la descrizione del fermato corrispondeva a quella del ladro, lo hanno immediatamente perquisito recuperando gli occhiali e così traendolo in arresto.

Il pubblico Ministero Sara Posa ha quindi richiesto al giudice Nunzia Castellano la convalida dell’arresto e l’applicazione di idonea misura cautelare; con il rito per direttissima il ragazzo è stato condannato a 8 mesi di reclusione, con applicazione della sospensione condizionale della pena e della misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Forlì-Cesena.

Foto di repertorio