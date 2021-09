Rubata una cagnolina da tartufo, l'appello dei proprietari: "Chi la vede avvisi le forze dell'ordine"

Appello su Facebook con la foto in modo tale che i ladri non abbiano vita facile nel muoversi con l'animale sottratto

Rubato un cane da tartufi. La disavventura vede vittima un santasofiese, che fa un appello su Facebook, postando la foto in modo tale che i ladri non abbiano vita facile nel muoversi con l'animale sottratto. Il furto è avvenuto nella notte di domenica scorsa. I malviventi hanno rubato una cagnolina da tartufi. É una meticcia bracco/pointer di 4 anni e mezzo. La sparizione è stata regolarmente denunciata ai Carabinieri Forestali. "Probabilmente sarà oggetto di vendita o di scambio quindi state attenti. Chiamate le forze dell'ordine se aveste anche un solo dubbio. Questa cagnolina ha un valore affettivo non indifferente in primis", spiega la segnalazione.