Rumori sospetti dalla farmacia: aveva tentato di forzare il distributore automatico, subito rintracciato dalla Polizia

Meno di mezz'ora. Eì il tempo impiegato dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì ad individuare l'autore di un tentativo di furto ai danni di un distributore automatico collocato all'esterno della farmacia di Bussecchio. I fatti si sono consumati nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì. Era da poco passata la mezzanotte, quando alcuni residenti hanno segnalato al 113 forti rumori provenire dall'area del punto vendita di via Piolanti. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato il distributore danneggiato a colpi di pietra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alcuni testimoni hanno individuato un soggetto a torso nudo e con calzoncini allontanarsi rapidamente dalla zona, indicando la direzione di fuga. Grazie a questa descrizione, il personale in divisa ha impiegato pochi minuti per individuarlo. Si tratta di un 20enne forlivese con precedenti specifici, che ha ammesso i fatti: ha spiegato di aver tentato di forzare il distributore perchè non aveva il denaro sufficiente per acquistare un prodotto. E così è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato.