Ryanair taglia i voli per Comiso, Aeroitalia aumenta le tratte oltre a quella di Forlì

E' interessato anche l'aeroporto di Forlì nella rivoluzione che sta coinvolgendo in queste ore lo scalo siciliano di Comiso. "Dal prossimo 15 maggio Aeroitalia subentrerà a Ryanair per i collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Comiso". Lo ha annunciato con una nota il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a seguito di un colloquio telefonico con Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia. Le tratte aeree che Aeroitalia aggiunge sono Comiso-Bergamo, Comiso- Roma Fiumicino, mentre era già operativo e previsto il Comiso-Forlì, tratta della compagnia aerea virtuale dello scalo forlivese "Go to fly" e operata dalla stessa Aeroitalia. Da lunedì nel sito www.aeroitalia.com i voli saranno aperti alla vendita.

Il precedenza Schifani aveva già detto: "Ryanair in questo giorni ha tagliato i voli con Comiso: un fatto grave. Allontana i rapporti tra il mio governo e questa compagnia. Ryanair mi aveva chiesto di incontrarmi ma io ho detto che il governatore li avrebbe incontrati solo se avevano una proposta di riduzione dei prezzi dei voli da e per la Sicilia. Non l'avevano, non li ho incontrati". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel suo intervento alla convention di Forza Italia al Teatro Politeama di Palermo. "La politica di incentivare un vettore privato dando un contributo fino a che punto viola la concorrenza? Sta succedendo? - ha aggiunto - Lavoreremo su questo".