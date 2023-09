Ambulatori vaccinali aperti anche di sabato e iniziative di promozione della salute: arrivano i "Sabati della Prevenzione"

Per favorire l’accesso agli ambulatori vaccinali e parlare insieme di alimentazione, fumo di sigaretta e attività fisica, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì-Cesena ha organizzato i ‘Sabati della Prevenzione’, otto giornate in cui sarà possibile accedere agli ambulatori vaccinali per effettuare alcune vaccinazioni raccomandate (Pneumococco, Papilloma virus, morbillo e Herpes Zoster) e partecipare anche ad incontri con professionisti esperti di promozione della salute e cambiamento di stili di vita a rischio. A Forlì gli Ambulatori Vaccinali presso la sede dell’Igiene Pubblica Via della Rocca 19 saranno aperti dalle ore 9 alle 12, nelle giornate del 30 settembre, 28 ottobre, 25 novembre e 16 dicembre. Sarà possibile accedere prenotando tramite Cup e Cuptel (800002255).

Gli ambulatori straordinari sono rivolti in particolare ai nati nel 1957 che non hanno ancora fatto la vaccinazione contro lo pneumococco, alle ragazze nate nel 1998 mai vaccinate per il papilloma virus (Hpv), ai nati tra il 1980 e il 1989 non protetti contro il morbillo e ai nati nel 1958 invitati a vaccinarsi contro l’Herpes Zoster. Queste sono infatti le vaccinazioni per le quali sono in corso campagne attive di invito alla vaccinazione tramite sms o messaggio su fascicolo sanitario elettronico.

"Per il morbillo in particolare vaccinarsi è fondamentale per sé stessi e per la comunità - informa l'Ausl -: molti giovani adulti non sono protetti perché mai vaccinati o vaccinati con una sola dose di vaccino nell’infanzia. Il territorio della Romagna è periodicamente colpito da focolai di morbillo che coinvolgono soprattutto giovani adulti non protetti con il rischio di diffondere la malattia anche a persone fragili, non vaccinabili.Se una persona non ha avuto la malattia o non ha fatto due dosi di vaccino contro il morbillo è a rischio di ammalarsi e di diffondere la malattia". Lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico o in alternativa può essere richiesto tramite le mail vaccinazioni.fo@auslromagna.it o vaccinazioni.ce@auslromagna.it

Incontri

Oltre alle vaccinazioni, nelle stesse giornate dalle ore 10 alle 12 si terranno incontri pubblici su stili di vita e salute, a Forlì nella Sede Avis (Sala Loreti) in Via G. della Torre 7 Il 21 ottobre si parlerà de "Il piacere di muoversi", per scoprire come fare attività fisica in sicurezza con l'attività motoria adattata: un incontro in abbigliamento comodo per l'attività pratica supervisionata da un esperto chinesiologo UISP. Il 25 novembre si parlerà di alimentazione sana con un dietista in occasione dell'incontro "Piatto mangiar sano & pause attive". Il 6 dicembre invece "Il ruolo dell'attività fisica nella dissuasefazione dal fumo di tabacco". Per Informazioni e iscrizioni scrivere a promosalute.fo@auslromagna.it e promosalute.ce@auslromagna.it Le iniziative di promozione della salute e prevenzione vaccinale proseguiranno anche nel 2024 con l’ampliamento delle sedi in cui è possibile fare le vaccinazioni e con un ricco calendario di iniziative rivolte al cambiamento di stili di vita a rischio. Per rimanere aggiornati è possibile consultare il sito www.auslromagna.it