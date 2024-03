Sabato c'è la Coppi e Bartali, partenza da Piazza Saffi e arrivo al velodromo: ecco come sarà gestita la chiusura delle strade

Forlì è pronta ad ospitare la tappa conclusiva della ‘Coppi e Bartali’, atto decisivo della corsa ciclistica che decreterà il vincitore della prestigiosa gara internazionale. La ‘Forlì-Forlì’, tappa di 158 km, è in programma sabato 23 e vedrà la partenza della carovana ciclistica di circa 180 atleti e di oltre 200 autovetture tra mezzi delle squadre, dell’organizzazione e delle televisioni (l’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Sport ed Eurosport), da Piazza Saffi alle 11.40 e l’arrivo al velodromo ‘Servadei’ verso le 16 dopo aver percorso quattro giri di un percorso nelle colline dell’entroterra.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

La corsa partirà da Piazza Saffi e percorrerà viale Giorgio Regnoli, viale Matteotti, piazzale della Vittoria, viale Roma, via Campo di Marte, via Campo degli Svizzeri, via Placucci, viale Appennino, via delle Camminate fino al confine con il comune di Meldola. L’arrivo sarà al velodromo dopo che la corsa entrerà a Forlì da Forlimpopoli percorrendo via Emilia Levante e viale Roma.

“Questa tappa darà grande risalto a Forlì – spiega il vice comandante Andrea Gualtieri – perché sarà la quinta e ultima della ‘Coppi e Bartali’ e oltre ad essere decisiva, al termine assegnerà la vittoria finale e le maglie delle varie specialità. Sarà un evento che coinvolgerà molti professionisti e vogliamo che sia garantita la massima sicurezza e creare il minimo disagio ai cittadini, anche se a differenza della Straforlì della scorsa settimana, parliamo di una gara in cui i ciclisti non arriveranno in gruppo come invece accade per una corsa podistica. Per questo motivo ci sarà la sospensione della circolazione stradale sul tragitto di gara e dalle 14.45 fino al termine della manifestazione prevista per le ore 16 circa, viale Roma verrà chiusa al traffico. Gli attraversamenti saranno consentiti unicamente, fino a quando possibile, nei punti presidiati dal personale della polizia locale”.

Come accaduto già per gli altri eventi sportivi, la polizia locale ha provveduto da molti giorni ad avvertire i cittadini per evitare disagi. “Saranno circa una cinquantina gli agenti in servizio a cui si aggiungeranno una settantina di volontari - afferma la Sovraintendente Barbara Bovelacci –. In mattinata non ci saranno sospensioni importanti del traffico, perché i ciclisti impiegheranno poco tempo per uscire da Forlì e immettersi nelle colline dove passeranno da Meldola, Bertinoro e Fratta Terme, mentre per l’arrivo, ci sarà divieto di transito dalle 14.45 alle 16.30 circa lungo viale Roma da via Campo di Marte a Forlimpopoli. Sarà invece attivo il divieto di sosta dalle 7 alle 12.30 nelle vie Giorgio Regnoli, piazzale della Vittoria lato Giardini, via Campo di Marte, via Campo degli Svizzeri e viale dell’Appennino (da via Placucci a viale delle Camminate)”.