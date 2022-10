Sacchetti, pinze e guanti: "Puliamo il Mondo" sbarca anche a Santa Sofia

"Puliamo il Mondo" sbarca anche a Santa Sofia. Ad organizzare la giornata di sabato saranno il Circolo Alto Bidente di Legambiente, la società di pesca sportiva Tre Ponti ed il Comune . E’ la seconda iniziativa che promuove quest’anno il neonato Circolo di Legambiente diretto dal presidente Emiliano Conficconi. La prima è stato il campo di lavoro, per giovani volontari provenienti da tutt’Italia, che si è svolto questa estate nel Parco delle Foreste Casentinesi, in collaborazione con lo stesso Parco e con Romagna Acque.

Il Circolo , che conta già un buon numero di soci si è costituito nei primi mesi del 2022 ed ha già una fitto programma di lavoro per la fine dell’anno e per il 2023. "Oltre ai pescatori, che da anni dedicano una giornata di volontariato alla pulizia del fiume Bidente, prenderanno parte alla iniziativa anche alcune classi dell’Istituto Comprensivo seguite dai rispettivi insegnanti, oltre ai soci di Legambiente e a tutti quelli che si vorranno unire - spiega Conficconi -. Il coinvolgimento delle scolaresche è particolarmente significativo e importante per sensibilizzare e responsabilizzare i giovani rispetto al crescente degrado ambientale, che riguarda tutto il pianeta e alla crisi climatica in atto. Sono proprio i ragazzi a dovere essere sensibilizzati su questi temi che segneranno il loro futuro, impegnandoli fin da ora e prima che sia troppo tardi , a fermare la perdita di biodiversità a promuovere la cultura della pace ed il rispetto della natura".

"La raccolta dei rifiuti vuole essere la dimostrazione simbolica che ognuno di noi può fare qualcosa e lo può fare meglio collettivamente perché la giornata di lavoro, come dice uno degli slogan dell’iniziativa 2022 "non è per gli altri ma per se stessi", conclude. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9 in Piazza Matteotti dove, dopo la presentazione dell’iniziativa a cura di Legambiente, del Comune e della società Tre Ponti, verranno distribuiti sacchetti, pinze e guanti per poi muoversi a gruppi lungo il Parco fluviale , nelle varie aree verdi comunali del capoluogo e soprattutto nel vicino Parco della Resistenza. Il ritorno, con raduno finale nel tratto fluviale adiacente a Piazza Matteotti, è previsto per le 12.