Doni per chi è meno fortunato: a Forlimpopoli prende il via la raccolta dei "Sacchetti Solidali"

In vista del Natale, le associazioni della Consulta Sociale e il Comune di Forlimpopoli lanciano la raccolta dei “Sacchetti solidali”. "Invitiamo i cittadini di buona volontà a dare il loro contributo per chi è meno fortunato", è l'appello dell'amministrazione comunale e delle associazioni. Ma come è possibile partecipare? E' semplice, basta preparare almeno un sacchetto che contenga qualcosa di dolce, qualcosa di salato, un prodotto per l’igiene personale e uno per la pulizia della casa e consegnarlo, a partire da sabato 3 dicembre, al punto di raccolta allestito in piazza Pompilio, nell’ex sede dei Vigili Urbani.

Qui saranno presenti i volontari della Consulta Sociale che assembleranno i sacchetti in sportine che saranno poi consegnate alle famiglie in difficoltà. Ai giocattoli per i più piccoli penseranno direttamente le associazioni della Consulta e il Comune. Il Punto di raccolta di piazza Pompilio sarà aperto secondo il seguente calendario: sabato 3 dicembre dalle 16 alle 18; domenica 4 dicembre dalle 15 alle 17; giovedì 8 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; sabato 10 dicembre dalle 15 alle 17; e domenica 11 dicembre dalle 15 alle 17.