Sacchi di sabbia anti-alluvione: individuate tre aree per la raccolta

Il Comune di Forlì ha individuato tre aree pubbliche per il raggruppamento dei sacchi di sabbia utilizzati come paratie anti-allagamento. Si tratta di zone ben delimitate e transennate presso le quali, fino al prossimo 31 luglio, il cittadino può conferire direttamente i sacchi non utilizzati e che creano ingombro nei giardini o nelle abitazioni. La prima si trova in via Valeria, nell’area di sosta vicino alla scuola Pio Squadrani. La seconda si trova nel parcheggio di via Carso, nell’intersezione con via Gorizia. La terza è localizzata in una porzione del parcheggio di via Isonzo. La Protezione Civile, attraverso i propri operatori, si farà carico della gestione e del ritiro di questi sacchi.