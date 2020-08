Saetta colpisce e incendia un'insegna pubblicitaria sulla Cervese

Il temporale che martedì mattina ha attraversato il Forlivese si è distinto per l'alta attività elettrica. Un fulmine, in particolare, ha colpito un'insegna pubblicitaria lungo la Cervese, a Bagnolo. Si è sviluppato un incendio, che è stato subito estinto dai Vigili del Fuoco. L'intervento è stato svolto poco dopo le 12 e risolto in una ventina di minuti. Non vi sono stati interventi per allagamenti benchè in pochi minuti, durante la fase più intensa del temporale, siano caduti oltre 15 millimetri di pioggia. Sempre il personale del 115 ha operato in via Persiani per un ramo secco di un pino caduto in strada. In Viale della Libertà è stato invece segnalato un cornicione pericolante.

Il passaggio temporalesco di martedì mattina è stato meno violento rispetto a quello rapido di lunedì pomeriggio, che ha visto capitolare diversi alberi sotto le violente raffiche di vento. Ma la fase di attenzione non è ancora conclusa: anche per mercoledì è stata infatti diramata una nuova allerta meteo, questa volta "gialla". (nell'immagine l'insegna che ha preso fuoco, foto di un lettore)