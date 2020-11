Saffi-Alberti, al via l'orientamento online per gli studenti del futuro: "La scuola non si ferma"

Al via gli open day online dell'Istituto Tecnico Saffi Alberti di Forlì. L'attività di orientamento dei ragazzi di terza media è iniziato il 7 novembre con una buona affluenza. Mercoledì sono partiti i mini-stage degli alunni di terza media online nei laboratori di chimica e biologia e successivamente di moda e di Cat. I prossimi open day della Scuola saranno il 12 dicembre e il 16 gennaio, in presenza o online, a seconda della situazione. La scuola ha aperto anche una sua pagina Facebook e Instagram nella quale proporrà le sue attività e soprattutto potrà rimanere virtualmente visibile e accessibile a tutti. La scuola non si ferma.