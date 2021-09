Santa Sofia, conto alla rovescia per la "Sagra del tortello alla lastra": come cambia la viabilità

Domenica si terrà a Santa Sofia la Sagra del tortello alla lastra e dei sapori d'autunno, Festa Saggia organizzata da Pro Loco Santa Sofia. La sagra, dedicata ad uno dei prodotti tipici più gustosi del nostro territorio, si svolgerà da mattina a sera nella zona di piazza Garibaldi: davanti al Teatro Mentore troveranno spazio gli stand di associazioni ed attività commerciali pronti a deliziare i palati con gli immancabili tortelli alla lastra ma anche con altre specialità locali, da gustare nell'apposita area attrezzata con tavoli e panche. In via Pisacane, invece, sarà allestito un piccolo mercatino di artigianato locali e di prodotti gastronomici, per portare a casa i sapori dell'Appennino santasofiese.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità. In particolare, saranno interdette alla sosta e al traffico veicolare via Pisacane (fino all'intersezione con via Minuccia esclusa) e il tratto di strada prospicente piazza Garibaldi. Per tale motivo, al fine di permettere il regolare afflusso da Corniolo-Campigna verso Forlì, sarà necessario invertire il senso di marcia in via Marconi, tra l'intersezione con via Risorgimento e l'intersezione con la strada provinciale e il “ponte vecchio” sul Bidente. In via Marconi sarà istituito anche un divieto di sosta, al fine di non intralciare il traffico.

Le automobili provenienti da Campigna e Corniolo che dovranno raggiungere Forlì, quindi, una volta giunte in viale Roma dovranno svoltare in via Risorgimento, svoltare a destra in via Marconi e, al termine della strada, immettersi sulla provinciale. Nessun cambiamento di viabilità per le auto che, da Campigna e Corniolo, dovranno dirigersi verso il Passo del Carnaio e viceversa. Per i veicoli provenienti da Forlì e diretti a Corniolo-Campigna sarà obbligatorio il transito da piazza Matteotti. Regolare, infine, l'apertura di via Bertini e del relativo parcheggio. Come da normativa vigente, ricordiamo che per partecipare alla Sagra del Tortello sulla lastra è obbligatorio il Green Pass (a partire dai 12 anni).