Saldi al via: l'agosto del centro storico di Forlì sarà "aperto per ferie"

Centro storico di Forlì "aperto per ferie" nel mese di agosto. Con l’avvio dei saldi fissato per sabato, le associazioni "Forlì nel Cuore" e "Forlì Centro storico" invitano i cittadini forlivesi, e non solo, "a frequentare gli esercizi commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi del cuore della nostra città". Per l’occasione infatti, i due sodalizi e le attività imprenditoriali associate, hanno dato vita alla iniziativa "Agosto in centro a Forlì", coniando lo slogan "Aperto per ferie".

Si tratta, viene spiegato, di "una iniziativa, in questo particolarissimo momento storico, tesa a consolidare il rapporto tra imprese e cittadini, con le attività del cuore della nostra città che continueranno a mettersi a disposizione di tutti coloro che avranno voglia di gratificarsi con gli acquisti desiderati, in un contesto di grande professionalità e disponibilità, anche nel prossimo mese di agosto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle associazioni un invito anche "a frequentare per i propri acquisti il centro storico di Forlì, sempre con l’attenzione ed il buon senso necessari ad affrontare questo periodo, in continuità alle iniziative precedenti che invitavano a "vivere il centro in sicurezza"".