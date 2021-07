Sale la febbre per la finale Italia-Inghilterra, la Prefettura: "Ancora in vigore il divieto di assembramento"

Grande attesa anche a Forlì e a Cesena per la finale dell'Europeo Italia-Inghilterra che si disputerà domenica alle ore 21. La Prefettura di Forlì-Cesena ricorda che sono ancora in vigore le misure anti-assembramento, divieto di assembramento che resta necessario per prevenire eventuali aumenti di contagi. Insomma gli occhi delle forze dell'ordine resteranno aperti anche per gli eventuali festeggiamenti, venerdì mattina si è anche tenuta una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.