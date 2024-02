A "Salotto blu" le esperienze e gli incontri del "Cagnone" Giancarlo Mazzuca

Giancarlo Mazzuca, forlivese con ascendenze a Santa Sofia, ha cominciato la propria carriera giornalistica, giovanissimo, nella redazione forlivese de "Il Resto del Carlino", ove ebbe come maestro il capo redattore e scrittore Luciano Foglietta. Fu poi chiamato al "Giornale", fondato e diretto da Indro Montanelli e del celebre giornalista toscano fu un a lungo vice direttore e braccio destro. Mazzuca divenne poi direttore del Resto del Carlino e del Quotidiano Nazionale. Recentemente è stato pubblicato da Minerva il libro "Il Cagnone", che ripercorre la lunga esperienza giornalistica di Mazzuca e presenta i tanti personaggi celebri che ha conosciuto da vicino: dallo stesso Indro Montanelli a Silvio Berlusconi, da Gianni Brera ai componenti la famiglia Agnelli. Il libro è scritto a quattro mani da Mazzuca e da Federico Bini. Mario Russomanno ha intervistato quest' ultimo dopo avere parlato con Giancarlo Mazzuca, definito dai colleghi "Il Cagnone" per la sua fermezza nella condizione delle redazioni. La trasmissione andrà in onda domenica (18 febbraio) alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre.