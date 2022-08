Salti ed acrobazie: show a due e quattro ruote in Piazza Saffi col "Planet Fun Street Food Motor"

Show in Piazza Saffi con "Planet Fun Street Food Motor", la manifestazione organizzata da Attraction Food Events con il patrocinio del Comune di Forlì che per quattro giorni ha animato il centro storico mercuriale. Non solo musica e street food, ma anche adrenalina pura con il motocross freestyle, coi piloti ad effettuare salti ed acrobazie su moto da cross, moto da trial e quad.