Salute, alla professoressa e ricercatrice greca Katerina Antoniou il sesto Premio Morgagni

E' stato assegnato a Katerina Antoniou, Professor of Respiratory Medicine in the University of Crete, il sesto Premio Morgagni. Il riconoscimento dell'Associazione Morgagni Malattie Polmonari, istituito per onorare i contributi eccezionali nel campo delle malattie polmonari, è stato consegnato durante il prestigioso convegno "Ipf & Friends" al Campus di Forlì dell'Università di Bologna, è stato consegnato da Venerino Poletti, professore Alma Mater Studiorum Bologna e direttore dell'Unità Operativa di Pneumologia dell'ospedale "Morgagni Pierantoni" di Forlì.

"Sono onorato di consegnare il Sesto Premio Morgagni a Katerina Antoniou - ha affermato Poletti, noto per i suoi studi innovativi e la sua dedizione nel campo delle malattie polmonari -. Il suo impegno e la sua ricerca hanno dimostrato un'eccellenza straordinaria nel trattamento e nella comprensione delle malattie polmonari, offrendo speranza e soluzioni tangibili per i pazienti affetti da queste patologie".

Il Premio Morgagni è un'occasione speciale per riconoscere gli sforzi e le realizzazioni significative nel campo delle malattie polmonari - ha aggiunto Matteo Buccioli, presidente dell'associazione Morgagni Malattie Polmonari -. Siamo orgogliosi di celebrare il contributo di Katerina Antoniou e di continuare a sostenere la ricerca e l'innovazione nel trattamento di queste patologie attraverso iniziative come questa". Il convegno rappresenta un importante momento per il confronto e lo scambio di conoscenze tra esperti, professionisti medici e pazienti, promuovendo la consapevolezza e l'avanzamento nella gestione delle malattie polmonari.